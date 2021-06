Primavera Napoli, un giocatore nel mirino del Taranto

Valerio Labriola, giocatore della Primavera del Napoli, è nel mirino del Taranto.

Il Taranto pianifica il mercato della prossima stagione e sembra essere interessato a Valerio Labriola. A riportare la notizia è il sito d’informazione “TuttoC.com”. Centrocampista classe 2001, Labriola ha già avuto un’esperienza in serie C con la Fermana. Da poco è tornato a Napoli ma visto l’interesse da parte del Taranto magari potrebbe ripartire a breve. Nella seconda parte del campionato Labriola si è messo in luce segnando 6 gol in 12 presenze.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Italia-Austria: Insigne sarà in campo, Di Lorenzo favorito su Toloi

Nazionali, Insigne e Di Lorenzo promossi, ma altri due azzurri deludono

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sassoli, preoccupano le iniziative legislative in Ungheria