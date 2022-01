Calciomercato, sondaggio del Napoli per Gatti del Frosinone

Il Napoli sonda il terreno per Gatti del Frosinone

Il Napoli ha fatto un sondaggio con il Frosinone per il difensore Federico Gatti, che in questa stagione ha attirato su di se l’interesse di molti club di Serie A. Secondo a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, gli azzurri si sarebbero inseriti alla corsa per il centrale sfidando Juventus e Torino. L’affare si può concludere anche in questa sessione di mercato, per poi lasciare fino a giugno Gatti in prestito allo stesso Frosinone. Al momento il Torino sembra essere in vantaggio su tutti, ma il Napoli potrebbe inserirsi e bruciare la concorrenza.

