Non solo la Juve: anche la sfida con l’Atalanta è a rischio

Il Napoli quest’oggi non disputerà la partita di campionato prevista contro la Juventus.

L’ASL di Napoli, infatti, ha obbligato i calciatori azzurri alla quarantena e, pertanto, non sono potuti partire per Torino. In attesa di conoscere ulteriori sviluppi sulla vicenda, il Corriere dello Sport lancia un allarme.

Secondo quanto riportato, infatti, gli azzurri non solo stasera non sfideranno i bianconeri ma c’è il concreto rischio che non giochino contro l’Atalanta tra due settimane.

La sfida con gli orobici è prevista dopo la sosta il 17 settembre ma in queste due settimane, i calciatori partenopei non potranno ritrovarsi a Castelvolturno per svolgere i consueti allenamenti. Cosa che, ovviamente, rende impossibile che la squadra scenda in campo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juve-Napoli, portavoce ASL: “Decisione esclusivamente nostra”

FOTO- Ecco perchè il Napoli non è partito per Torino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Trump in video da ospedale, sto meglio