De Giovanni attacca la Juventus: “Fulgido esempio di lealtà sportiva”

De Giovanni, che stoccata alla Juve

Attraverso il suo profilo Facebook, lancia un duro attacco alla Juventus in merito a quanto accaduto nelle ultime ore. Ecco quanto postato:

“Fulgido esempio di lealtà sportiva, coerenza ai valori cui ci si è sempre riferiti, riconoscimento dell’autorità dello Stato. Davvero colpito. (Per gli amici che sostengono che non avrebbero potuto fare altrimenti: se non ho ricevuto comunicazione del rinvio, io scendo in campo all’ora dovuta, aspetto che l’arbitro prenda atto dell’assenza dell’avversario e rientro con i miei tre punti. Non faccio certo un comunicato il giorno prima, pleonastico senza aver ricevuto diversa comunicazione, fregandomene altamente dell’eventuale richiesta di rinvio pendente. Abbiate pazienza.)”

La Juve non cambia idea, rifinutura in mattinata. Stasera sarà allo Stadium

Lo Monaco:"La gara verrà rinviata, regole chiare. Provvedimento legittimo"

