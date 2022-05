Calciomercato: Napoli su Scamacca, il Sassuolo fissa il prezzo

Il Napoli è ancora interessato a Gianluca Scamacca, intanto il Sassuolo fissa il prezzo.

Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più attivo sul mercato e tra i tanti obiettivi prefissati ci sarebbe anche Gianluca Scamacca. La Gazzetta dello Sport riporta qualche notizia sulla questione: il Sassuolo avrebbe infatti fissato il prezzo dell’attaccante.

“Nel sondaggio fatto, De Laurentiis ha appurato che l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 40-45 milioni, a contropartite tecniche il Sassuolo non appare interessato. L’Inter appare defilarsi e all’orizzonte anche in questo caso le inglesi, con il Newcastle in prima fila che potrebbe “sbancare” offrendo una cifra superiore ai 50 milioni al Sassuolo.”

