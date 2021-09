Inter vince a Firenze e vola in vetta, Napoli verso la Sampdoria per confermare il primo posto

Inter vince a Firenze, ribalta il risultato e torna prima. Napoli responsabile del proprio destino, domani c’è la Sampdoria.

Il sito ufficiale di Radio Kiss Kiss Napoli parla degli ultimi risultati di Serie A: “Vince l’Inter a Firenze in rimonta e l’Atalanta in casa contro il Sassuolo. Il martedì sera di questo turno infrasettimanale non sorride al Napoli per i risultati venuti fuori: l’Inter vola in vetta, l’Atalanta sale in doppia cifra. Il Napoli domani contro la Sampdoria proverà a tornare in vetta”.

