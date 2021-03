Di Fusco critico con il Napoli: “Il club sta rallentando la crescita di Meret”

Di Fusco, ex portiere del Napoli, è stato molto critico con il Napoli per la gestione del portiere Alex Meret

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato di Alex Meret: “Stanno rallentando la crescita del numero 1 azzurro. Ospina non è un cattivo portiere, anzi, ma Meret oggi sarebbe potuto essere qualcosa in più se avesse giocato con maggiore continuità. Quando Mihajlovic ha schierato Donnarumma a 16 anni lo ha fatto perché c’era un progetto di crescita su di lui”.

