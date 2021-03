Calciomercato Napoli – Sirene inglesi per Kalidou Koulibaly

Jurgen Klopp non nasconde la sua stima verso Kalidou Koulibaly.

Il centrale azzurro Koulibaly, è da tempo nel mirino del manager del Liverpool che ha individuato in lui il rinforzo necessario per la prossima stagione. Gli ultimi innesti non hanno soddisfatto l’ex Borussia, stando a quanto riportato dal Mirror e si punta sul nazionale senegalese.

Seguimi su Twitter oppure scrivimi qui: mario.scala@forzazzurri.net

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello: “Turno non entusiasmante: la corsa al quarto posto va fatta sulla Juve”

Alvino aggiorna: “ADL in ritiro con Gattuso e squadra: ecco cosa farà domani”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa, scontro Trump-Biden su immigrazione al confine col Messico