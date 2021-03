Venerato: “Il palazzo non guarda con simpatia il Napoli: scelta scellerata il 17 marzo”

Ciro Venerato sul Napoli

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco le sue dichiarazioni:

“L’obiettivo quarto posto è lontano ma non lontanissimo. La gara con il Bologna è una gara da vincere non da giocare. L’Atalanta è la favorita per il quarto posto”.

“Recupero contro la Juventus? Giocare la partita il 17 marzo è una scelta scellerata. Anche queste piccole cose fanno capire che c’è una scarsa attenzione nei confronti del Napoli. Anche una scarsa attenzione da parte degli arbitri, gli arbitraggi delle ultime partite sono stati nefasti. Assurdo annullare un gol per un alluce in fuorigioco ad Insigne negandogli un eurogol e non fischiare quel rigore su Politano. Il Napoli ha avuto arbitraggi nefasti e pochissime sviste a favore. Che il palazzo non guardi con molta simpatia il Napoli è un dato di fatto”.

