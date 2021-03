Dalla Spagna: Napoli, su Lozano ci sono tre club eurpoei

Hirving Lozano è senza ombra di dubbio un vero punto di forza di questo Napoli

Hirving Lozano è senza ombra di dubbio un punto di forza di questo Napoli dai mille problemi. L’attaccante esterno si è messo parecchio in evidenza con la maglia azzurra e per questo motivo, come sottolineano in Spagna, Atletico Madrid, Manchester United e Arsenal hanno puntato gli occhi sul messicano del Napoli, che con l’addio di Gattuso può cambiare aria.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Fusco critico con il Napoli: “Sta rallentando la crescita di Meret”

UFFICIALE – Covid-19, Napoli: tutti negativi i tamponi di questa mattina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: folla in zone movida a Roma, chiusure e multe