“Colley-Yoshida, la strana coppia funziona”, metterà in difficoltà il Napoli

Colley-Yoshida, la strana coppia funziona, ha subito solamente tre reti finora. La difesa che metterà in difficoltà il Napoli.

“Colley-Yoshida, la strana coppia funziona“. Questo il titolo del quotidiano Il Secolo XIX , inerente alla Sampdoria, che ha subito solamente tre reti fino ad ora. Probabilmente a malapena si comprendono, dato che per comunicare utilizzano l’inglese, ma non è la lingua madre di nessuno dei due. In più, si vocifera che Colley e Yoshida siano una coppia affiatatissima. Una strana coppia, che fuori dal campo è divertentissima. La Sampdoria è nelle migliori quattro difese della Serie A, buona parte è proprio merito di questo duo, che sta primeggiando e i dati statistici lo confermano, tanto che contro l’Empoli ha concluso la seconda partita senza gol al passivo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 2.407 nuovi positivi e 44 decessi

Marino: “ADL voleva ingaggiare Spalletti, ma lui rifiutò la mia proposta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Clementino innamorato di Martina Difonte: “È la mia vita”, chi è la fidanzata del cantante