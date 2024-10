Cambiaso sul Napoli: “Fa impressione per la sua forza”

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus ha parlato brevemente del Napoli ai microfoni de Il Corriere dello Sport.

Andrea Cambiaso ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport ed ha parlato brevemente del Napoli di Antonio Conte.

Di seguito le parole dell’esterno della Juventus:

“Siamo da primissimi posti e la Juve deve sempre giocare per vincere. L’Inter è favorita e tra due domeniche c’è lo scontro diretto. Chissà… Prima però ci sono Lazio e Stoccarda, due montagne altissime. Siamo tra le migliori. Il Napoli fa impressione per la sua forza. Giocarci è stato un bel test. La partita con la Roma di De Rossi però è stata la più complicata per noi. Una squadra fastidiosa, con gamba ed entusiasmo, che fa paura.”

