Napoli, Conte avvantaggiato in due fattori rispetto alle altre squadre

Secondo il quotidiano Repubblica il tecnico del Napoli Antonio Conte sarebbe avvantaggiato rispetto agli altri club.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, avrebbe due vantaggi rispetto alle altre squadre di Serie A.

Ne parla Repubblica:

“Conte rivendica dunque il diritto di starsene al coperto, anche se glissa su due vantaggi che ha sulla concorrenza: allena quattordici giocatori che sono stati campioni d’Italia neanche due anni fa e non partecipa alle coppe, che per lui è un beneficio enorme, visti i campionati vinti alla Juve (2012), al Chelsea (2017) e all’Inter (2021) stando fuori dall’Europa o standoci dentro pochissimo (in nerazzurro uscì dalla Champions ai gironi). A proposito di Champions: esportando il metodo Conte, lo strafavorito è il Real, primo per stipendi, valore della rosa e pedigree, mentre nelle zone alte stanno City, Barcellona, Bayern e Arsenal. Più indietro il Liverpool e, da quest’anno, il Psg. L’Inter è ottava sia per monte ingaggi sia per patrimonio tecnico (secondo Transfermarkt): dovesse uscire ai quarti, Inzaghi saprà che discorso fare.”

