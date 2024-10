Napoli-Lecce, previsto sold out al Maradona

Potrebbe esserci l’ennesimo sold out allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida di campionato tra Napoli e Lecce.

Napoli e Lecce si sfideranno in campionato il prossimo 26 ottobre. Lo Stadio Diego Armando Maradona si prepara ancora una volta al sold out.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci saranno circa 50mila tifosi.

“Continua la vendita dei biglietti per le partite del Napoli e in vista di Napoli-Lecce, in calendario sabato 26 ottobre (in un “insolito” ore 15): prevendita per gli abbonati avviata una decina di giorni fa mentre dal 14 i botteghini virtuali sono stati aperti a tutti. Le previsioni sono state confermate, si viaggia verso gli ormai abituali cinquantamila – un classico per il Maradona – che confermano praticamente la tendenza di questa stagione con cui si cerca di soffocare le amarezze del recentissimo passato, per rivivere la felicità del 2023.”

