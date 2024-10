Rinnovo Kvaratskhelia, Conte non tranquillo per la situazione

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è attualmente in stand by ed Antonio Conte non sarebbe tranquillo di ciò.

Si parla sempre di più del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli, ma attualmente la situazione non starebbe andando avanti. Il Napoli sarebbe infatti bloccato dalla richiesta dell’attaccante georgiano che equivale ad 8 milioni di euro a stagione. Dall’altra parte c’è il tecnico Antonio Conte che vuole fortemente la permanenza del giocatore, dunque non sarebbe contento della mancata firma.

Di seguito le parole del quotidiano Il Mattino sulla questione:

“Il georgiano deve darsi una scossa. Troppo discontinuo. Ma neppure per mezzo secondo Conte lo ha messo in discussione. Anche se la questione del rinnovo finito in un vicolo cieco, certo, non fa fare salti di gioia al tecnico leccese perché sa quanto possa pesare nei pensieri di un ragazzo di 23 anni.”

