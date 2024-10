Empoli-Napoli, la probabile formazione della squadra di casa

Il Corriere dello Sport ha riportato la probabile formazione dell’Empoli in vista della sfida di campionato contro il Napoli.

Manca meno di un giorno ad Empoli-Napoli e l’odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato la probabile formazione di Roberto D’Aversa.

Di seguito quanto riportato:

“Stamani ultimo lavoro sul campo per sciogliere i restanti dubbi di formazione. Roberto D’Aversa e il suo staff non hanno ancora deciso (almeno così sembra) se affrontare il Napoli capolista con il 3-4-2-1 o con il 3-5-2. Il primo atteggiamento tattico è quello di inizio stagione, perfezionato dopo le prove generali fatte durante il ritiro; il secondo è stato utilizzato dopo l’infortunio del mese scorso di Fazzini e poi riproposto prima dell’ultima sosta legata agli impegni delle nazionali. Adesso che il centrocampista d’attacco è tornato pienamente in forma gli azzurri potrebbero cercare di sorprendere la prima della classe con la qualità dei suoi calciatori più offensivi. In caso di 3-4-2-1 come punta centrale tornerà dal primo minuto Lorenzo Colombo con alle sue spalle appunto Fazzini e Sebastiano Esposito, uno dei più in forma del gruppo toscano. Alle loro spalle toccherà a Grassi il compito di tenere la squadra corta tra i reparti con Gyasi e Pezzella esterni e uno tra Anjorin e Henderson. Se invece D’Aversa opterà per una linea di metà campo a cinque, i due britannici partiranno titolari con Esposito ad affiancare Colombo. Out Viti dopo una settimana tribolata post Under 21 e con Goglichidze e Ismajli, il terzo sarà De Sciglio.”

