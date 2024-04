Tuttomercatoweb.com – Zaniolo, è duello di mercato tra Napoli e Juve

Il portale online, ha posto l’attenzione sull’uomo mercato della prossima estate: Nicolò Zaniolo. L’ex Roma sogna di tornare in Italia, oggi è in prestito all’Aston Villa e in estate farà rientro in Turchia al Galatasaray, club proprietario del cartellino. Tuttavia, in Italia sembrerebbe essersi creato un certo interesse per lui, e proprio su suggerimento di Luciano Spalletti, ct della Nazionale azzurra, sarebbe una buona idea rivederlo correre negli stadi della Serie A.

Nicolò Zaniolo è sempre piaciuto a Giovanni Manna, il quale avrebbe voluto portarlo alla Juventus. Difatti, i contatti con il suo entourage saranno allacciati a breve, perché potrebbe essere un valido innesto al Napoli. Tuttavia gli intrecci non terminano mai, perché lo stesso Cristiano Giuntoli aveva il desiderio di portarlo in azzurro, e con molta probabilità lotterà per portarlo in bianconero. Secondo varie indiscrezioni, avrebbe chiesto informazioni su di lui.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis: “Stadio? Si può fare tutto a Bagnoli, stile Man City: a meno che non vogliano penalizzare Napoli ed i napoletani”

Mezi ag. Fifa: “So che Conte ha già firmato per il Napoli: ha rifiutato 27mln in Arabia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi