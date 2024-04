La Gazzetta dello Sport – Gimenez non è più in pole: per ADL la priorità è David

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro in attacco del Napoli. Victor Osimhen è destinato a lasciare la casacca azzurra e ADL è pronto a rimpiazzarlo. La priorità è Jonathan David del Lille.

La pista che porta a Santiago Gimenez, del Feyenoord, sembrerebbe essersi raffreddata. Il messicano nato in Argentina ha costi troppo elevati, il club chiede 60 milioni poiché fresco di rinnovo, in scadenza nel 2027. Il giocatore sembrerebbe essere destinato a trasferirsi in Premier League.

