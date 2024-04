La Gazzetta dello Sport – Osimhen, Psg e Chelsea a caccia del bomber del Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro calcistico di Victor Osimhen. Sono tanti i club interessati all’attaccante del Napoli, tra tutti soprattutto due big europee:

“Victor andrà via, non è più un segreto da Natale, cioè da quando il nigeriano ha ottenuto il rinnovo dei sogni, da 10 milioni netti a stagione. Con clausola rescissoria tra i 120 e i 130 milioni di euro. Chelsea e Psg studiano la strategia per arrivare al nigeriano, magari provando a inserire una contropartita per abbassare la parte cash”.

