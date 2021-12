Juventus – Caso Suarez archiviato: “Non ci sono prove sufficienti”

Juventus – Caso Suarez, si va verso l’archiviazione: “Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo”.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ritorna sul caso Juventus–Suarez: “La decisione assunta “allo stato degli atti”. Il comunicato: “Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo”. Possibili altri sviluppi “in attesa della trasmissione di eventuali ulteriori elementi di indagine e/o processuali dall’Autorità Giudiziaria.

La Procura Federale ha disposto l’archiviazione “allo stato degli atti” dell’inchiesta sportiva aperta sul caso dell’esame farsa di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana. “Dalla documentazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Perugia – è l’ufficialità che arriva dal comunicato della Figc di una decisione assunta “nei giorni scorsi” e “su conforme parere della Procura Generale dello Sport” – non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo di dirigenti o tesserati”. La nota comunque non esclude possibili altri sviluppi “in attesa della trasmissione di eventuali ulteriori atti di indagine e/o processuali dall’Autorità Giudiziaria”.

