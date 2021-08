Giuntoli non molla Hincapié

Come riportato dal Corriere dello Sport il ds Cristiano Giuntoli non ha mollato la pista che porta a Piero Hincapié. Il difensore ecuadoregno in forza al Talleres, ha disputato un’ottima Coppa America ed è finito nel mirino del dirigente azzurro. Il club argentino è irremovibile dalla richiesta di quasi 10 milioni, nel tentativo di massimizzare la cessione del difensore. Il Napoli chiede un prestito con diritto di riscatto, cercando di aprire uno spiraglio per la chiusura della trattativa.

