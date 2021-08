Il sindaco di Castel di Sangro svela: “La prossima amichevole sarà contro una straniera”

Le parole del sindaco di Castel di Sangro

Il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha anticipato una novità per la prossima amichevole. Ecco quanto dichiarato:

“Dopo l’amichevole di domenica prossima, ci sarà anche quella di sabato 14 agosto ci sarà la seconda amichevole alle 14:30. La mia impressione è che sia una squadra estera e non Perugia o L’Aquila. Non conosco il nome della squadra, la mia è solo una sensazione. Incontro con ADL? Lui è in albergo, io sono allo stadio, ancora non l’ho incontrato. Penso che scenderà tra oggi e domani. Poi saranno giorni roventi, le trattative di mercato lo terranno impegnato. Spalletti? L’ho incontrato e l’ho trovato molto motivato”.

