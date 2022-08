Accordo tra Fabian Ruiz e il PSG, al Napoli andranno 25 milioni

Tra Fabian Ruiz e PSG c’è anche l’accordo

Fabian Ruiz, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, ha accettato l’offerta contrattuale proposta dal PSG. Il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto il prossimo anno, è ormai vicinissimo al trasferimento in Francia. PSG e Napoli sono in stretto contatto, per discutere dell’offerta avanzata dal club parigino da 25 milioni comprensivi di bonus. La trattativa potrebbe chiudersi in tempi brevi, visto che la proposta soddisfa le richieste del club azzurro. Restano da limare alcuni dettagli, ma la sensazione secondo il quotidiano, è che la cessione sia davvero ad un passo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli in pressing su Raspadori, nuova offerta al rialzo fatta al Sassuolo

RAI – L’acquisto di Raspadori passa dalla cessione di Fabian Ruiz al PSG

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccide moglie a bastonate, oggi interrogatorio e convalida