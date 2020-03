Palmeiras: ”Quando feriscono l’Italia, feriscono anche il Palestra e la sua gente, soffriamo e piangiamo con voi”

“Quando gioca il Palestra, gioca la Bella e Leggendaria Italia. Con orgoglio ostentavamo i suoi colori con i nostri simboli. Quando feriscono in qualche modo l’Italia, feriscono anche il Palestra e la sua gente. Oggi il tuo figlio distante qui in Sudamerica soffre e piange nel vedere la sua madrepatria collassata, come tutto il resto del mondo”.

Commovente messaggio quello del Palmeiras, gloriosa squadra di San Paolo nata da immigrati italiani nel 1914 come “Palestra Italia” (cambiò nome nel settembre 1942) e da sempre legata al calcio italiano. Il Verdão solidarizza con gli italiani in una lunga lettera.