Tudor: “A Verona non c’è assolutamente razzismo”

Igor Tudor, tecnico dell’Hellas Verona, è intervenuto sugli episodi accaduti la scorsa domenica.

La sfida tra Hellas Verona e Napoli, andata in scena la scorsa domenica, sarà difficilmente dimenticata. Questo perché alcuni tifosi della squadra di casa sono stati autori di uno striscione a dir poco scandaloso contro la città della squadra ospite. Non solo: durante la sfida Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly hanno ricevuto un alto numero di fischi ed ululati.

Igor Tudor si schiera dalla parte dei veronesi affermando che in città non esiste il razzismo in nessun modo. Ecco le sue parole.

“La società ha già preso posizione. A Verona sono uno straniero e dico che Verona è tutto tranne che razzista. Con la Società ho un rapporto buono e professionale, i ruoli sono ben definiti, ed è stato subito così. Al Verona tutto è come dovrebbe essere: è molto chiaro chi prende le decisioni e le società che funzionano lavorano così.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Udinese, il comunicato della Società rivolto ai tifosi

Coronavirus, il bollettino nazionale: 76.250 nuovi positivi e 165 decessi nelle ultime 24 ore

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Pentagono apre la caccia agli Ufo, anzi agli Uap