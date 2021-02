Benitez: “Napoli? Non fatemi dire cose che non voglio dire, per ora non mi esprimo”

Il tecnico spagnolo decide di non rispondere alla domanda riguardante un suo ritorno sulla panchina azzurra

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Onda Cero, emittente radiofonica spagnola. Il tecnico ha parlato della sua passata esperienza sulla panchina del Napoli e ha deciso di non rispondere alla domanda riguardante un suo possibile ritorno.

Queste le sue parole:

“Ho un grande rapporto con la gente di Napoli, seguo sempre la squadra azzurra. I tifosi mi chiedono di tornare sulla panchina azzurra? Non tiratemi dalla lingua parole che non voglio dire, non voglio esprimermi in questo momento. Duvan Zapata? All’epoca ho parlato con Pellegrino, allenatore all’Estudiantes, era un giovane che doveva crescere e l’ho portato in azzurro. Non dimentichiamoci che davanti aveva Higuain, Mertens. Lui doveva ancora crescere, ma le sue qualità sono indiscusse. A Napoli ho portato i Koulibaly, Ghoulam, Mertens, gli Albiol, giovani che crescevano al fianco di calciatori di esperienza, come feci con il mio Valencia dove c’erano i vari Canizares, Carboni e tanti altri”.

