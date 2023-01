Il Roma – Cremonese su Gaetano, arriva il no del Napoli: ora puntano a Bakayoko.

Il giornalista Giovanni Scotto ha aggiornato sui social in merito al mercato del 31 gennaio: “Come sempre nell’ultimo giorno di mercato, il Napoli viene tirato dentro ma non farà operazioni. Respinte le ultime richieste per Zerbin (Bologna) e Demme (#Sassuolo), e Gaetano, chiesto dalla Cremonese, che ha virato su Bakayoko. Caprile e Cheddira interessano per il futuro”.

Fonte foto: Instagram @gianluca_gaetano70

