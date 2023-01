Tuttosport – Vice-Kim, spunta Ndicka dell’Eintracht come valida alternativa.

Secondo le indiscrezioni del quotidiano, il Napoli starebbe pensando al futuro anche per quanto riguarda il reparto difensivo, e Giuntoli ha fretta di trovare un sostituto di Kim, per il quale il futuro al Napoli non sarebbe del tutto stabile. Nel mirino azzurro è finito Evan Ndicka, 23enne difensore centrale mancino dell’Eintracht Francoforte, nonché avversaria degli gli azzurri durante il girone di ottavi di Champions League. Il camerunense alto 1,92 con passaporto francese, ha svariate pretendenti grazie alle sue potenzialità e capacità tecniche, ma anche perché il suo contratto andrà in scadenza questo giugno.

Fonte foto: Instagram @evanndicka

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: contratto da professionista per il 2004 Pasquale Marranzino

UFFICIALE: Rino Gattuso non è più l’allenatore del Valencia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, infortunio al bicipite femorale per Bennacer. Derby a rischio