Rigorista Napoli, segnale di Garcia a Osimhen: è successo a Castel Volturno

Rigorista Napoli, segnale di Garcia a Osimhen

Ultime notizie – Rigorista Napoli – Il tecnico azzurro Rudi Garcia ha affrontato la questione Osimhen a Castel Volturno ribadendo che il rigorista della squadra resta il nigeriano. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

Rigorista Napoli

Va bene anche come lui ha gestito la situazione con Zielinski:

“se non se la sente, può anche scegliere di far calciare a un altro. Come è successo con l’Udinese. Tocca al capocannoniere della serie A, però, il diritto di prelazione sul prossimo calcio di rigore. Un altro segnale di distensione di Garcia al campione”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

D’Aversa: “Col Napoli vogliamo fare grande prestazione: tirare di più in porta”

Trevisani: “Vittoria Napoli grazie ai demeriti dell’Udinese, la peggiore del campionato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”