L’agente contro ADL: “Ricordo quello che ha detto sui giocatori africani”

L’agente di Bryan Mbeumo non scorda le parole di ADL

Il Napoli è interessato da diverso a Bryan Mbeumo, esterno d’attacco del Brentford. Il suo agente Frederic guerra ha parlato del suo assistito e di un possibile interessamento degli azzurri Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli. Nel suo intervento non si è dimenticato della parole di ADL sui calciatori africani.

Queste le sue parole:

“Essendo il primo Mondiale ha fatto quello che poteva fare. Al Mondiale il livello è davvero alto, i giocatori sono fortissimi. Interesse del Napoli? Non lo so. Mi ricordo quando De Laurentiis disse che non avrebbe più preso giocatori africani perché lui li paga e poi vanno in Coppa d’Africa. Un anno e mezzo fa ho parlato con Giuntoli di Dia della Salernitana”.

Fonte foto: Flickr

