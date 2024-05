Corriere dello Sport – Gasperini si avvicina, domani possibile svolta nella trattativa

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Gian Piero Gasperini è il profilo scelto da Aurelio De Laurentiis, per la panchina del Napoli. L’allenatore della Dea domani sarà impegnato nella finale di Europa League contro io Bayer Leverkusen, e quindi a fine gara potrebbe arrivare l’annuncio sul futuro.

Con lui altri candidati per allenare la squadra azzurri, come Pioli e Italiano, con la variabile Conte che non tramonta mai, nonostante la complessità dell’affare. Gasperini, invece, ha annunciato lui stesso che presto avrà un faccia a faccia con la società nerazzurra per chiarire la sua posizione.

Arriva anche un’indiscrezione da Radio Kiss Kiss Napoli, la quale avrebbe annunciato una chiamata di De Laurentiis a De Zerbi. Il tecnico ha rescisso il contratto con il Brighton e a oggi è libero di firmare dove vuole.

