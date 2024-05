Corriere dello Sport – Kvaratskhelia nel mirino del Psg: valutazione di almeno 130 milioni

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, il Paris Saint Germain non avrebbe tolto gli occhi da dosso a Khvicha Kvaratskhelia. Il gioiello del Napoli è il profilo perfetto per il club parigino, intanto De Laurentiis ha messo subito in chiaro le cose:

“Per il Napoli la valutazione è altissima: 120, 130 milioni di euro o giù di lì. In linea con la clausola rescissoria inserita nel contratto di Victor. Il Psg, però, non ha problemi economici di sorta, ma come sempre nel mercato è tutta una questione di volontà”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La Juventus annuncia l’addio di Manna

Napoli-Lecce, Zielinski vuole esserci per salutare i tifosi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi