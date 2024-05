La Gazzetta dello Sport – Manna su tre obiettivi: saranno i titolari del futuro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’annuncio di Giovanni Manna e sui piani del nuovo ds del Napoli. Intanto è già al lavoro per la rifondazione della squadra, ha l’intenzione di ripartire con colpi importanti. A partire dalla difesa, dove ha individuato Lucas Martinez Quarta della Fiorentina, a centrocampo di parla di Koné del Borussia Mönchengladbach. Infine, in attacco, per sostituire il partente Osimhen, spunta un profilo della Liga Dovbyk del Girona.

