Italiano in pole per la panchina del Napoli

Avanza forte la candidatura di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore del Napoli, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino l’attuale tecnico viola sarebbe in pole per sedersi sulla panchina azzurra. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“La fumata bianca di Italiano, la carta bianca al progetto Napoli, potrebbe ora fare la differenza nella scelta di De Laurentiis. Il tecnico viola sembra davvero il favorito, balzando in avanti rispetto a Gasperini: ma il cerchio si stringe, anche se neppure il patron azzurro ha ancora la certezza di chi sarà il nuovo tecnico. Italiano si è detto pronto all’avventura Napoli già da qualche settimana, non ha riserve da sciogliere e ha già un’intesa con il ds in pectore Giovanni Manna. Il suo manager napoletano, Diego Nappi, è pronto all’incontro che può definire ogni cosa. A suo vantaggio la giovane età e il fatto che questo è almeno il terzo tentativo di ingaggiarlo”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

