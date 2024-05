La Gazzetta dello Sport – Gudmundsson nel mirino, la richiesta è intorno ai 30 milioni

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Albert Gudmundsson. Il giocatore del Genoa ha una valutazione intorno ai 30 milioni, cifra che non spaventa affatto il Napoli, considerando la liquidità in circolazione dopo l’addio di Osimhen.

“Gud è un giocatore polivalente, di quelli che sanno adattarsi a tanti sistemi di gioco: può giocare con Kvara sia nel tridente di un 4-3-3 sia come trequartista in un 3-4-2-1, sistema di gioco che ad esempio fanno Conte e Gasperini, due dei tecnici in lizza per la panchina azzurra. E può giocare anche al posto di Kvara, qualora per il georgiano dovesse arrivare l’offerta indecente da Psg o Barcellona”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La Juventus annuncia l’addio di Manna

Napoli-Lecce, Zielinski vuole esserci per salutare i tifosi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi