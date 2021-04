Cobolli Gigli: “Agnelli in un momento difficile, sarà la famiglia a decidere la conferma”

Cobolli Gigli sull’attuale momento di Andrea Agnelli

L’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc dove ha commentato le ultime vicissitudini che riguardano Andrea Agnelli. Ecco quanto dichiarato:

“Le dichiarazioni sul caso Suarez e il flop della Superlega hanno spinto Agnelli in un momento complicato. E’ in difficoltà. Sarà la famiglia Agnelli a decidere se confermarlo alla guida della Juve o no. Le parole pronunciate da Agnelli sul caso Suarez mi hanno lasciato molto perplesso. Il presidente della Juve ha sostenuto che non fosse a conoscenza delle manovre per far ottenere al calciatore uruguaiano la cittadinanza italiana per facilitarne il tesseramento. E’ difficile credergli, perché l’impressione che ha sempre dato Agnelli è quella di un presidente molto presente nella vita del club.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Esame farsa di Luis Suarez, le risposte: “Bambino porta cocomera”

Napoli il report della seduta odierna: Ospina terapie e palestra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB