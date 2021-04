Napoli il report della seduta odierna: Ospina terapie e palestra

Napoli il report della seduta odierna

Il Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento odierna al Training Center di Castel Volturno attraverso una nota ufficiale sul proprio profilo Twitter.

Il report della seduta odierna:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente seduta di possesso palla a tema ed esercitazione tattica. Ospina terapie e lavoro in palestra, Lobotka ha svolto lavoro in palestra.

