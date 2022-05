Koulibaly tra rinnovo e cessione, ma c’è una soluzione: lasciarlo partire a zero

Repubblica – Koulibaly tra rinnovo e cessione, ma spunta una terza soluzione: un altro anno per perderlo a zero.

Koulibaly sempre più al centro del mercato del Napoli. L’idea del club sarebbe quella di mandarlo via a parametro zero:

“Non è da escludere, però, la terza strada: il Napoli non intende fare sconti per il suo campione e quindi lo trattiene ancora per un’altra stagione per poi perderlo a parametro zero. Un copione alla Insigne: col capitano ha funzionato.

L’impegno e la professionalità dell’attaccante di Frattamaggiore non sono mai stati in discussione e Koulibaly non sarà da meno considerando la sua importanza nello spogliatoio. Spalletti accetterebbe la soluzione, a patto di non perdere un punto di riferimento”.

