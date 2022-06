Barcellona, la chiave per Koulibaly è Pjanic: il club valuta lo scambio

La Gazzetta dello Sport – Barça, la chiave per Koulibaly è Pjanic: il club valuta lo scambio.

L’interesse del Barcellona per Kalidou Koulibaly ormai è cosa nota. Il quotidiano ha analizzato le difficoltà di blaugrana, che faticano a concretizzare un’offerta per il difensore:

“In queste settimane le rivali (per un motivo o per l’altro) stanno trovando difficoltà significative, forse anche perché sono uscite allo scoperto un po’ troppo presto.

Prendiamo il Barcellona, che ha un ottimo rapporto con Fali Ramadani, l’agente del difensore azzurro. Nei mesi scorsi le visite del procuratore albanese al quartier generale catalano sono state numerose: ma a Napoli non hanno mai preso sul serio l’ipotesi di uno scambio con Miralem Pjanić, in esubero nell’abbondante rosa di Xavi. Ma il vero ostacolo sono i conti in rosso del club presieduto da Joan Laporta. Anche l’assemblea dei soci di giovedì scorso ha confermato come il maquillage finanziario basti sino ad un certo punto per rimettere in carreggiata le compravendite: i paletti della Liga sono stringenti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato: niente Napoli per Vicario, l’Empoli lo riscatta per tenerlo

Malfitano: “Vicenda Mertens? Sapevo sarebbe finita così, ADL non è mai stato convinto del rinnovo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Conte, Di Maio e il terzo mandato. Niente ricandidatura per ottanta big del M5s