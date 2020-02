FOTO – Milano, interisti striscione shock contro i napoletani!

Milano, tifosi interisti sono stati artefici di uno striscione shock contro i napoletani. Questa la scritta: “Napoletani figli del colera, vi mettiamo in quarantena”.

Milano, interisti striscione shock contro i partenopei

Milano, i tifosi interisti in vista della doppia sfida di Coppa Italia sono stati artefici di uno striscione shock contro i partenopei. Sui social l’immagine della scritta in nerazzurro è diventata rapidamente virale, specie all’ombra del Vesuvio, perché i destinatari di quegli insulti sono proprio i napoletani:

“Napoletani figli del colera, vi mettiamo in quarantena”.

Di seguito lo scatto tratto da Twitter.

