Manolas-Olympiacos – Le ultime sulla trattativa

L’operazione Manolas-Olympiacos entra nel vivo.

A riferire gli sviluppi sulla trattativa che porterebbe Kostas Manolas all’Olympiacos è il giornalista RAI Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo l’esperto di mercato il club greco avrebbe chiesto al Napoli una riduzione delle pretese per il difensore ex Roma. Il prezzo fissato dal Napoli è di 15 milioni ma non è da escludere una riduzione considerando la volontà del calciatore ed il bisogno del Napoli di incassare per finalizzare le operazione in entrata.