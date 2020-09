Allegri, dal calcio alla tv. Farà parte del cast di Ballando con le stelle

Allegri, nuova avventura per l’ex Juventus

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, farà parte del nuovo cast del programma televisivo Ballando con le stelle. Secondo degli spifferi provenienti dalla Rai, sarà proprio lui a esordire nella puntata d’apertura della famosa trasmissione. Dopo l’esonero avvenuto lo scordo anno, Max Allegri è restato fermo in attesa di una nuova panchina. Alla fine dell’ultima stagione di Serie A, si era vociferato di un suo possibile approdo all’Inter. Nell’attesa di una nuova avventura in panchina, il tecnico ex Juve si cimenterà con il ballo.

