Calciomercato Napoli – Difficile il passaggio di Llorente alla Juve

Fernando Llorente resterà al Napoli almeno fino al recupero di Mertens.

La squadra di Torino ai ferri corti in attacco, sarebbe interessata ad un acquisto conveniente per gennaio. Per questo sta sondando la pista che porta a Fernando Llorente del Napoli. De Laurentiis non ne vuole sapere dopo le ultime vicende legate alla questione infortuni. Le parole riportate dal sito calcimomercato.com:

“La Juventus alla ricerca di un attaccante, il profilo che i bianconeri cercano per la prima linea è quello di un ricambio per Morata a costi accessibili. La punta che vuole Pirlo dovrà essere in grado di fornire un contributo da subentrato e non avere ambizioni di titolarità. Uno dei nomi caldi del momento è Llorente, ma la trattativa con il Napoli si complica.”

