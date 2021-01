Festa Osimhen – C’è un’attenuante ma ADL non gli perdona un aspetto

E’ La Gazzetta dello Sport a sottolineare un retroscena sulla tanto discussa festa di Victor Osimhen.

Victor Osimhen è stato coivolto in una festa a sorpresa ma, stando alla rosea, ADL gli contesta la mancata attenzione alle precauzioni:

“Quei video apparsi sui social hanno scatenato la bufera, e Victor ha provato a spiegarli ai dirigenti del Napoli, raccontando di una festa a sorpresa, di cui non era a conoscenza. E fin qui ci può stare, difficile però comprendere come un professionista possa restare in mezzo a tanta gente senza manco una mascherina protettiva. Ed è proprio questo che De Laurentiis non può perdonare, anche per dare l’esempio a una squadra che nella scorsa primavera restò sempre in sede durante il lockdown senza mai tornare nei propri luoghi di provenienza”.

