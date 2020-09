Sconcerti: “Senza la cessione di Koulibaly mercato concluso”

L’editorialista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento del Napoli.

Secondo Sconcerti il Napoli avrebbe dovuto investire per subire meno gol:

“Soldi di Koulibaly per nuovi giocatori? Dovrebbe assicurare una nuova cifra. Il non indebitamento del Napoli è ormai un classico, per cui se riescono a vendere bene il ragazzo possono tornare sul mercato senza indebitarsi. Il Napoli purtroppo non ha strutture. Equivoco tattico con Osimhen? Intanto non si gioca in 11, sappiamo che ci sono affaticamenti e piccoli infortuni. Anche in queste stagioni Milik e Mertens si sono alternati, sono preoccupazioni normale. A me sembra piuttosto che troppo dipenda da Osimhen. Il Napoli è arrivato 7° prendendo 50 gol, il resto della squadra la vedo molto simile allo scorso anno”.

