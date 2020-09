Pinamonti ,Ranocchia e Candreva protagonisti del summit Inter-Genoa

Pinamonti torna all’Inter. Ranocchia e Candreva verso il Genoa

Pinamonti è pronto al ritorno in neroazzurro. Il giovane attaccante torna all’Inter in prestito con obbligo di riscatto. Il club di Preziosi è vicino a prendere, proprio dalla squadra di Conte, Ranocchia e Candreva.

Incontro in corso a Milano, vicino alla sede dell’Inter, tra i nerazzurri e il Genoa. Presenti al summit Ausilio, Baccin e Faggiano: sul tavolo i nomi di Antonio Candreva, vicino all’approdo al Grifone, dopo il no di Karsdorp e Pinamonti. Nella giornata di ieri, come riportato da Calciomercato.it, l’Inter ha parlato con Mino Raiola, l’agente del centravanti, che dovrebbe fare ritorno in nerazzurro. Ci saranno certamente nuovi sviluppi. Non è escluso poi che si ritorni a parlare anche di Andrea Ranocchia, accostato al Genoa nei giorni scorsi e che i nerazzurri non avrebbero problemi a liberare. L’Inter potrebbe anche girare Pinamonti ad un’altra squadra, nel caso in cui riuscisse a trovare una quarta punta gradita al tecnico Conte.

