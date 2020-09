Napoli, dopo le cessioni si sblocca il mercato in entrata. Gli obiettivi

Napoli, si sblocca il mercato in entrata

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il mercato in entrata del Napoli potrebbe sbloccarsi a breve. Dopo la quasi definitiva cessione di Milik alla Roma, si avvicina anche la cessioen di Kalidou Koulibaly. Il senegalese è sempre nel mirino del City, ma manca ancora l’accordo sulla cifra per chiudere l’operazione. Con la sua cessione, il Napoli potrebbe accelerare per Bogà, Veretout e Sokratis. Per l’attaccante del Sassuolo, il club neroverde chiede 40 milioni ma il club azzurro punta a inserire qualche contropartita per abbassare le richieste. Per Veretout, la situazione è più complicata perchè la Roma lo ritiene incedibile. Mentre Sokratis, è stato già bloccato e si aspetta la cessione di Koulibaly.

