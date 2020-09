Milik, accordo trovato. Annuncio nelle prossime ore

Milik alla Roma, è fatta

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, il trasferimento di Milik alla Roma è fatto. L’accordo tra i due club, si è formalizzato con la formula di prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. L’attaccante polacco però, dovrà prima rinnovare formalmente il contratto con il Napoli per un anno. In città è previsto l’arrivo del suo procuratore, per limare i dettagli con il Napoli e concludere l’affare. Si attende l’annuncio a breve.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Agroppi attacca Milik: “Le sue richieste sono eccessive, 6 milioni è un’offesa”

Ufficiale – L’albanese Kumbulla è un nuovo giocatore della Roma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Regionali: dalla Toscana alla Puglia – LE SFIDE