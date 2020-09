Casertana – Ex Napoli per rinforzare la difesa

Casertana – Preso l’ex Napoli U16 Luigi Palmini.

La Casertana continua a rinforzare il gruppo 2004 che andrà a disputare il campionato Under 17 serie C. In rossoblù, infatti, arriva il giovane difensore Luigi Palmini cresciuto calcisticamente nella F.C. Fenix Arzano. Nelle ultime due stagione il ragazzo ha vissuto due campionati nazionali con la maglia del Napoli, sfiorando anche lo scudetto Under 15 a giugno 2019, mentre nella scorsa annata ha fatto parte della rosa Under 16 azzurra del tecnico Peppe Bevilacqua.

Palmini è un difensore centrale dotato di ottima fisicità, buona tecnica di base, bravo nelle letture difensive e potrà essere il leader difensivo del gruppo rossoblù quando chiamato in causa. Resta, quindi, in terra campana ripartendo da Caserta il giovane Luigi con due obiettivi da raggiungere: mai mollare e sognare di arrivare in alto.

