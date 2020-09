Benevento – Acquistato un giovane promettente dalla Juventus

Benevento – Il nuovo acquisto under viene dalla Juve.

In questa sessione di mercato pochi innesti, ma mirati, per la categoria Under 17 A-B del Benevento allenata nella prossima stagione dal tecnico Gennaro Scarlato, ex trainer delle giovanili della Paganese. La società sta cercando, infatti,

Infatti, la società giallorossa nei giorni scorsi ha prelevato il giovane calciatore Cristian Orlando, classe 2004, nelle ultime due stagioni in forza alla Juventus Under 15, e da settembre a marzo 2020 con la Juventus Under 16. Orlando, esterno d’attacco veloce, dotato di un buon dribbling e alto 173 cm, è cresciuto nelle scuola calcio Sant’Aniello di Gragnano del Presidente Antonino Vitiello facendosi apprezzare moltissimo proprio dai bianconeri qualche anno fa. Ora, dopo un biennio vissuto in Piemonte, si riparte da Benevento con la voglia di gonfiare la rete avversaria ogni domenica.

